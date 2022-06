Alex Rins infiamma il mercato piloti della MotoGP: il team interessato (Di martedì 21 giugno 2022) L’annuncio a sorpresa della Suzuki ha sconvolto le carte in tavola per il prossimo Motomondiale 2022. L’addio al carrozzone della classe regina del team azzurro, infatti, appiederebbe anche i due centauri che attualmente corrono sotto ai colori della squadra nipponica. I profili di Alex Rins e Joan Mir potrebbero infiammare le trattative del mercato piloti che sembra essersi già aperto clamorosamente, nonostante la stagione delle due ruote sia appena iniziata. Diverse le scuderie che si sono interessate ai due corridori che dovranno sciogliere rapidamente le riserve prima di restare senza contratto. Gli spagnoli starebbero già trattando. Obiettivo: rimanere nella MotoGP. Alex Rins ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 giugno 2022) L’annuncio a sorpresaSuzuki ha sconvolto le carte in tavola per il prossimo Motomondiale 2022. L’addio al carrozzoneclasse regina delazzurro, infatti, appiederebbe anche i due centauri che attualmente corrono sotto ai colorisquadra nipponica. I profili die Joan Mir potrebberore le trattative delche sembra essersi già aperto clamorosamente, nonostante la stagione delle due ruote sia appena iniziata. Diverse le scuderie che si sono interessate ai due corridori che dovranno sciogliere rapidamente le riserve prima di restare senza contratto. Gli spagnoli starebbero già trattando. Obiettivo: rimanere nella...

Pubblicità

MotorcycleSp : LCR Honda sta attraversando una fase in cui la gamma per il 2023 si sta sviluppando sempre più. Né T... #MotoGP… - Raflifernanda20 : RT @corsedimoto: HONDA TENTA UN COLPO DOPPIO per uscire dalla crisi pesantissima innescata dai guai fisici di Marc Marquez. Ecco la coppia… - corsedimoto : HONDA TENTA UN COLPO DOPPIO per uscire dalla crisi pesantissima innescata dai guai fisici di Marc Marquez. Ecco la… - OA_Sport : #MotoGP, Alex #Rins verso il team LCR Honda? Lo spagnolo vicino all’accordo in vista del 2023 - Motorsport_IT : #MotoGP | Mercato 2023: Alex Rins in trattativa con Honda LCR -