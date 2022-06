Usa, altra sparatoria tragica a Washington: muore un ragazzo di 15 anni (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu – È a Washington Dc l’ultima puntata della tragica serie “sparatorie negli Usa”, come riportato anche da Tgcom24. Un ennesimo fatto di sangue che segue quelli, numerosissimi ormai e perfino difficili da conteggiare, avvenuti solo nell’ultimo mese oltreoceano. sparatoria di Washington, muore quindicenne, ferito un agente Nella sparatoria di Washington Dc muore un ragazzo di 15 anni. Ma il bilancio dei feriti è ancora provvisorio. La tragedia avviene in un’area della città considerata il centro “afroamericano”, oltre che pieno di negozi e ristoranti. È il giorno della manifestazione annuale Moechella, ovvero una specie di concerto e occasione di attivismo. C’erano già stati scontri e risse nel corso della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu – È aDc l’ultima puntata dellaserie “sparatorie negli Usa”, come riportato anche da Tgcom24. Un ennesimo fatto di sangue che segue quelli, numerosissimi ormai e perfino difficili da conteggiare, avvenuti solo nell’ultimo mese oltreoceano.diquindicenne, ferito un agente NelladiDcundi 15. Ma il bilancio dei feriti è ancora provvisorio. La tragedia avviene in un’area della città considerata il centro “afroamericano”, oltre che pieno di negozi e ristoranti. È il giorno della manifestazione annuale Moechella, ovvero una specie di concerto e occasione di attivismo. C’erano già stati scontri e risse nel corso della ...

