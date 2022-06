(Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Lonel M5S non va visto come una guerratrae Dima “riguarda la collocazione dell’Italia in Europa e nel mondo; lanazionale” e anche “la qualità e l’affidabilità della classe dirigente e, soprattutto, la stabilità di uno Stato, di un governo e di un’intera comunità di cittadini in una fase tremendamente delicata”. Sul, Marioinquadra così lonel movimento. “Far ballare oggi l’Italia, disconoscendo da parte dil’operato del ministro degli esteri del suo partito e colpire lui per colpire Draghi o viceversa, è esattamente quanto un politico responsabile che abbia a cuore gli interessi della patria, e non unicamente le presunte convenienze personali e ...

Adnkronos

...del consiglio nazionale del Movimento per aver criticato aspramente il no a nuove armi all'. ... Era stato proprio questo documento, una volta messo in circolazione, a scatenare lo. "Ci ......ha schiererato il Consiglio nazionale per rilanciare la linea pentastellata sulla guerra in... Legittimo un confronto -all'interno di un partito ma - questo il ragionamento - se le ... Ucraina, scontro Conte-Di Maio Per Ajello (Messaggero) "no bega personale, in ballo sicurezza paese" Roma, 20 giu. (askanews) - "La posizione dell'Italia è quella della Ue, e della Nato. Chi si chiama fuori, conosca almeno il contesto e le conseguenze. Che detto fuori dai denti, sono senza appello. S ...I vicepresidenti M5s silurano l'ex capo policito: "Un corpo estraneo" dice Riccardi mentre per Taverna è un "Renzi qualunque" ...