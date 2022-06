Ucraina: Ben Stiller incontra Zelensky a Kiev, 'sei il mio eroe' (Di lunedì 20 giugno 2022) L'attore americano e ambasciatore di buona volontà delle Nazioni Unite Ben Stiller oggi ha incontrato Volodymyr Zelensky a Kiev. "Sei il mio eroe", ha detto la star di Hollywood salutando il leader ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 giugno 2022) L'attore americano e ambasciatore di buona volontà delle Nazioni Unite Benoggi hato Volodymyr. "Sei il mio", ha detto la star di Hollywood salutando il leader ...

Pubblicità

croma64 : RT @HSkelsen: Il doppiopesismo di alcuni media in Italia è indecente. In altri scenari di guerra i combattenti stranieri erano chiamati for… - ibis787 : RT @colonnelloedi: L'Ucraina non è affatto adatta né per l'adesione alla Comunità Europea né per lo status di candidato.Corruzione totale,c… - Cesare14931834 : RT @HSkelsen: Il doppiopesismo di alcuni media in Italia è indecente. In altri scenari di guerra i combattenti stranieri erano chiamati for… - MLFranciolini : RT @SkyTG24: Ucraina, Ben Stiller incontra Zelensky a Kiev: “Sei il mio eroe”. VIDEO - mummy53690440 : Ucraina: Ben Stiller incontra Zelensky a Kiev, 'sei il mio eroe' - Mondo - ANSA -