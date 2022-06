Traffico Roma del 20-06-2022 ore 10:00 (Di lunedì 20 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma ben trovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara manifestazione sul Raccordo Anulare tra Pisa e Roma Fiumicino al km 61 ci troviamo sulla carreggiata esterna tutto Fermo bloccato il Traffico ripercussioni da Aurelia e Boccea raccordo anulare poi con lunghe code a causa di un incidente tra la Casilina e la via del Mare in carreggiata interna l’incidente è da poco risolto incidente disagio anche sul viadotto di Corso Francia direzione Flaminio sul Ponte Salario direzione Prati Fiscali aeroporto dell’Urbe e incidente e Traffico tra la via Aurelia Antica e via di Torre Rossa sulla tangenziale Traffico verso verso lo stadio tra Monti Tiburtini e Salaria ripercussioni su Salaria e Prati Fiscali e tangenziale con code verso San Giovanni dal ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdeben trovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara manifestazione sul Raccordo Anulare tra Pisa eFiumicino al km 61 ci troviamo sulla carreggiata esterna tutto Fermo bloccato ilripercussioni da Aurelia e Boccea raccordo anulare poi con lunghe code a causa di un incidente tra la Casilina e la via del Mare in carreggiata interna l’incidente è da poco risolto incidente disagio anche sul viadotto di Corso Francia direzione Flaminio sul Ponte Salario direzione Prati Fiscali aeroporto dell’Urbe e incidente etra la via Aurelia Antica e via di Torre Rossa sulla tangenzialeverso verso lo stadio tra Monti Tiburtini e Salaria ripercussioni su Salaria e Prati Fiscali e tangenziale con code verso San Giovanni dal ...

leggoit : #roma, G.R.A. bloccato dalla protesta degli attivisti per il clima. Traffico in tilt, tensione con gli automobilisti - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via di Bravetta, tra via della Pisana e via Silvestri - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sul GRA, tra Anagnina e l’uscita Via del Mare-Ostiense - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso anche a via Ardeatina, tra via di Tor Pagnotta e via di Tor Carbone - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico molto intenso a via di Tor Carbone, tra via Ardeatina e via di Vigna Murata -