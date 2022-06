Tim Summer Hits: tutti gli ospiti di Stefano De Martino e Andrea Delogu (Di lunedì 20 giugno 2022) Con al timone Stefano De Martino e Andrea Delogu, Tim Summer Hits debutta su Rai2 giovedì 30 giugno. Nel corso della conferenza stampa che precede la messa in onda, il direttore Stefano Coletta e i due presentatori hanno reso pubblici i nomi di tutti gli artisti che saliranno sul palco del nuovo programma musicale della televisione di Stato. Tim Summer Hits: date e messa in onda Tim Summer Hits è il programma estivo che Rai2 ha deciso di dedicare alla musica. Come sappiamo ormai da settimane, i vertici di Viale Mazzini hanno affidato la conduzione a due volti molto amati, ovvero Stefano De Martino e Andrea Delogu. Il ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 20 giugno 2022) Con al timoneDe, Timdebutta su Rai2 giovedì 30 giugno. Nel corso della conferenza stampa che precede la messa in onda, il direttoreColetta e i due presentatori hanno reso pubblici i nomi digli artisti che saliranno sul palco del nuovo programma musicale della televisione di Stato. Tim: date e messa in onda Timè il programma estivo che Rai2 ha deciso di dedicare alla musica. Come sappiamo ormai da settimane, i vertici di Viale Mazzini hanno affidato la conduzione a due volti molto amati, ovveroDe. Il ...

