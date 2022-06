Stevan Basalari festeggia 100 mila followers su Tik Tok Il re del Number one fa man bassa di vip

Leggi su iltempo

(Di lunedì 20 giugno 2022) Il 25 giugno è atteso Rhove alOne di Brescia, una delle discoteche più grandi d'Europa. Ma la lista dei big è assai lunga: Central Cee, Rondo, Anna, Slings, Elettra Lamborghini. Questi sono solo alcuni dei nomi che fanno spopolare Steven, multimilionario, conosciuto sui social dove va fortissimo. Su Tik Tok, dove ha un profilo verificato, brinda ai 100in meno di una settimana. Un grande risultato per lui che continua a restare con i piedi per terra. "Devo tutto a mio padre che è scomparso di recente", racconta quando gli telefoniamo. Ed è questo il più grande stimolo di, che vuole fare sempre meglio scalando le classifiche. AlOne sono arrivati anche la super tiktoker Gaia Bianchi, Emis Killa (in foto con ...