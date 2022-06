Siccità Lazio, Gualtieri: “Nessun rischio razionamento a Roma ma non sprecate acqua” (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Nessun rischio razionamento di acqua a Roma per la Siccità che sta colpendo le Regioni d’Italia tra cui il Lazio. “A seguito della riunione svolta oggi in Prefettura tra ente gestore e autorità regionale sulla situazione della Siccità, ho sentito il presidente della Regione Nicola Zingaretti, con il quale sono in contatto continuo, e i vertici di Acea, i quali mi hanno confermato che, anche grazie agli investimenti effettuati dall’azienda in questi anni, al momento non c’è alcun rischio per la città di Roma di dover procedere a turnazioni e altre forme di razionamento” dice il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. ”In ogni caso, di fronte all’assenza di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) –diper lache sta colpendo le Regioni d’Italia tra cui il. “A seguito della riunione svolta oggi in Prefettura tra ente gestore e autorità regionale sulla situazione della, ho sentito il presidente della Regione Nicola Zingaretti, con il quale sono in contatto continuo, e i vertici di Acea, i quali mi hanno confermato che, anche grazie agli investimenti effettuati dall’azienda in questi anni, al momento non c’è alcunper la città didi dover procedere a turnazioni e altre forme di” dice il sindaco di, Roberto. ”In ogni caso, di fronte all’assenza di ...

