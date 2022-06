Siccità, il Brenta è a secco: in volo col drone sul fiume nel Vicentino – Video (Di lunedì 20 giugno 2022) Le immagini aeree del letto del fiume Brenta a secco nel Vicentino, segno tangibile della grave Siccità che sta colpendo diverse zone d’Italia. Le scarse precipitazioni e la mancanza di neve in quota ha creato un deficit idrico allarmante. Nel Video, il fiume nei pressi del ponte che collega Friola a Tezze sul Brenta. Il letto del fiume è una distesa di sassi, sabbia e vegetazione ed e interamente praticabile a piedi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Le immagini aeree del letto delnel, segno tangibile della graveche sta colpendo diverse zone d’Italia. Le scarse precipitazioni e la mancanza di neve in quota ha creato un deficit idrico allarmante. Nel, ilnei pressi del ponte che collega Friola a Tezze sul. Il letto delè una distesa di sassi, sabbia e vegetazione ed e interamente praticabile a piedi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Veneto è la Regione 'idrologicamente' più ricca d'Italia ... e la siccità che contemporaneamente colpisce l'agricoltura e l'approvvigionamento idrico per uso ... I fiumi sono in secca (Adige a meno 24%, Brenta meno 43%, Bacchiglione meno 58%, Po meno 47%). Le ... Le immagini del Brenta a secco. Il video dal drone in volo sul fiume Le immagini aree del letto del fiume Brenta a secco nel vicentino, segno tangibile della grave siccità che sta colpendo diverse zone d'Italia. Le scarse precipitazioni e la mancanza di neve in quota ha creato un deficit idrico ... Rete Veneta ... e lache contemporaneamente colpisce l'agricoltura e l'approvvigionamento idrico per uso ... I fiumi sono in secca (Adige a meno 24%,meno 43%, Bacchiglione meno 58%, Po meno 47%). Le ...Le immagini aree del letto del fiumea secco nel vicentino, segno tangibile della graveche sta colpendo diverse zone d'Italia. Le scarse precipitazioni e la mancanza di neve in quota ha creato un deficit idrico ... TEZZE SUL BRENTA | COSTI ALLE STELLE E ADESSO LA SICCITA’, LA PREOCCUPAZIONE DI COLDIRETTI