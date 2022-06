Scherma, Errigo: “Siamo state fantastiche agli Europei, abbiamo stravinto” (Di lunedì 20 giugno 2022) Alcune delle protagoniste azzurre agli ultimi Europei di Scherma ad Antalya, hanno commentato le loro prestazioni alla rassegna continentale. In primo luogo Arianna Errigo ha sottolineato le grandi prestazioni della squadra italiana, con le seguenti parole: “Questo risultato non è mai scontato. Siamo state non brave, ma di più perchè abbiamo stravinto ed è stato bello partire come prime del ranking e confermarci”. Successivamente Alice Volpi parla così del suo Europeo: “Chiudo con due medaglie e ci avrei messo la firma. Meglio di così non poteva andare. Le mie compagne hanno fatto un lavoro stupendo, grazie a loro Siamo arrivate in finale e io solo allora ho dato il mio contributo”. Martina Favaretto invece ringrazia ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) Alcune delle protagoniste azzurreultimidiad Antalya, hanno commentato le loro prestazioni alla rassegna continentale. In primo luogo Ariannaha sottolineato le grandi prestazioni della squadra italiana, con le seguenti parole: “Questo risultato non è mai scontato.non brave, ma di più perchèed è stato bello partire come prime del ranking e confermarci”. Successivamente Alice Volpi parla così del suo Europeo: “Chiudo con due mede e ci avrei messo la firma. Meglio di così non poteva andare. Le mie compagne hanno fatto un lavoro stupendo, grazie a loroarrivate in finale e io solo allora ho dato il mio contributo”. Martina Favaretto invece ringrazia ...

Pubblicità

Eurosport_IT : L'EUROPA È NOSTRA! ???????? Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo si prendono il titolo c… - Agenzia_Ansa : L'Italia vince l'oro nel fioretto femminile agli Europei di Antalya, in Turchia, battendo in finale 45-25 la Franci… - Eurosport_IT : Arianna Errigo chiude una cavalcata stupenda dell'Italia in finale di Fioretto femminile: Francia distrutta 45-25 ??… - sportface2016 : Scherma, #Errigo: “Siamo state fantastiche agli Europei, abbiamo stravinto” - xlarrysbreath : RT @Eurosport_IT: L'EUROPA È NOSTRA! ???????? Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo si prendono il titolo contine… -