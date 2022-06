Sangue nella villetta e su un vestito della mamma di Elena, il pm: «La bimba uccisa fuori casa». Giallo sull’arma del delitto (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono state trovate tracce di Sangue e in casa e su un vestito di Martina Patti, la 23enne in carcere per l’omicidio della figlia di 5 anni Elena Del Pozzo. nella casa è stata anche ritrovata parte del budino che Patti aveva preparato per Elena che la piccola non avrebbe finito di mangiare per andare con la madre – secondo la ricostruzione dell’indagata – a vedere un posto dove la mamma giocava da bambina e dove la piccola non era mai andata e che era curiosa di vedere. Saranno le analisi dei carabinieri del Ris di Messina, che hanno svolto le ricerche sabato scorso, ad accertare se quelle tracce siano effettivamente Sangue, a chi appartengono e da quanto tempo era sul vestito. Non è stata invece ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono state trovate tracce die ine su undi Martina Patti, la 23enne in carcere per l’omicidiofiglia di 5 anniDel Pozzo.è stata anche ritrovata parte del budino che Patti aveva preparato perche la piccola non avrebbe finito di mangiare per andare con la madre – secondo la ricostruzione dell’indagata – a vedere un posto dove lagiocava da bambina e dove la piccola non era mai andata e che era curiosa di vedere. Saranno le analisi dei carabinieri del Ris di Messina, che hanno svolto le ricerche sabato scorso, ad accertare se quelle tracce siano effettivamente, a chi appartengono e da quanto tempo era sul. Non è stata invece ...

