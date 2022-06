San Martino delle Scale, dal 23 al 26 giugno prossimi, la rassegna Internazionale Biodivino (Di lunedì 20 giugno 2022) Si terrà a . Una qualificata commissione Internazionale sarà chiamata all’assaggio dei vini partecipanti. Si terrà anche una tavola rotonda sul “Ruolo della viticoltura biologica siciliana e la sostenibilità” in programma domenica, 26 giugno, alle 19. “Obiettivo dell’evento è di alzare l’asticella della qualità dei vini biologici siciliani e internazionali – spiega Lillo Alaimo Di Loro, presidente di Italia Bio – a partire dalla consapevolezza dei propri pregi e dei limiti delle produzioni in atto. A questo infatti servono le rassegne, che saranno tanto più utili e stimolanti quanto più alto è il livello della partecipazione e in questo Biodivino ricerca una sintesi soddisfacente, perfetta, tra le diverse sensibilità e il retroterra culturale e tecnologico tra i differenti “mondi del vino”, dal quale tutti ci ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 20 giugno 2022) Si terrà a . Una qualificata commissionesarà chiamata all’assaggio dei vini partecipanti. Si terrà anche una tavola rotonda sul “Ruolo della viticoltura biologica siciliana e la sostenibilità” in programma domenica, 26, alle 19. “Obiettivo dell’evento è di alzare l’asticella della qualità dei vini biologici siciliani e internazionali – spiega Lillo Alaimo Di Loro, presidente di Italia Bio – a partire dalla consapevolezza dei propri pregi e dei limitiproduzioni in atto. A questo infatti servono le rassegne, che saranno tanto più utili e stimolanti quanto più alto è il livello della partecipazione e in questoricerca una sintesi soddisfacente, perfetta, tra le diverse sensibilità e il retroterra culturale e tecnologico tra i differenti “mondi del vino”, dal quale tutti ci ...

