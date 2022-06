Roma, la metro A dal 4 luglio chiude di sera: ecco fino a quando, gli orari (Di lunedì 20 giugno 2022) Da Lunedì 4 luglio, per 18 mesi, la linea A della metropolitana chiuderà per lavori di manutenzione. Dallo stesso giorno, per sei mesi, si fermerà anche il tram Otto. Il motivo è lo stesso: lavori di manutenzione. In questo caso per consentire la sostituzione dei binari. Sono già tante le polemiche dei cittadini che, dato il disagio, vogliono sapere quali saranno le alternative. Leggi anche: Venerdì 17 Giugno: sciopero nazionale dei trasporti metro A chiude per 18 mesi, le informazioni Come riporta il sito Atac, “A partire dal 4 luglio inizieranno i lavori di rinnovo delle infrastrutture della linea A della metropolitana e della linea tramviaria 8. In particolare, è previsto il rinnovo dell’armamento (binari, scambi e massicciata) sull’intera linea 8 e nella tratta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 giugno 2022) Da Lunedì 4, per 18 mesi, la linea A dellapolitanarà per lavori di manutenzione. Dallo stesso giorno, per sei mesi, si fermerà anche il tram Otto. Il motivo è lo stesso: lavori di manutenzione. In questo caso per consentire la sostituzione dei binari. Sono già tante le polemiche dei cittadini che, dato il disagio, vogliono sapere quali saranno le alternative. Leggi anche: Venerdì 17 Giugno: sciopero nazionale dei trasportiper 18 mesi, le informazioni Come riporta il sito Atac, “A partire dal 4inizieranno i lavori di rinnovo delle infrastrutture della linea A dellapolitana e della linea tramviaria 8. In particolare, è previsto il rinnovo dell’armamento (binari, scambi e massicciata) sull’intera linea 8 e nella tratta ...

