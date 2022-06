Roma | drone precipita davanti al Colosseo rischiando di colpire i turisti

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 giugno 2022)– Durante i consueti controlli a contrasto dell’abusivismo commerciale, una pattuglia della Polizia Locale, Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), ha fermato un turista di nazionalità cinese, a seguito dell’uso illecito di unche, durante il tentativo di sorvolo, èto all’interno dell’area archeologica, tra l’altro, dile persone presenti nella zona antistante l’anfiteatro Flavio. L’uomo, di 41 anni, è stato denunciato per violazione del divieto di sorvolo e il dispositivo posto sotto sequestro. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Clicca qui per leggere tutte le notizie ...