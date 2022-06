"Quello che adesso va con la valigetta a...": il renziano demolisce Di Maio, gelo in studio (Di lunedì 20 giugno 2022) Giuseppe Conte e Luigi Di Maio proseguono la loro faida, dalle conseguenze imprevedibili per il governo. E così ci si chiede se Giggino possa davvero uscire dal M5s e, magari, approdare in un'altra formazione politica. La domanda viene girata a Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, intercettato dalle telecamere de L'aria che tira, il programma di La7 nella sua versione estiva ora condotto da Francesco Magnani. E Nobili la prende larga, premettendo: "Nel M5S litigano per due motivi molto semplici, non c'entra Kiev, non c'entra la guerra in Ucraina, non disturbiamo cose molto serie e molto gravi. Litigano per poltrone e soldi, soldi e poltrone. Nel 2023 devono fare le liste, il M5S è in dissoluzione, c'è la regola del secondo mandato, il caso dei soldi dei rimborsi, dei gruppi parlamentari... Questo è Quello di cui litigano Giuseppe Conte e Di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Giuseppe Conte e Luigi Diproseguono la loro faida, dalle conseguenze imprevedibili per il governo. E così ci si chiede se Giggino possa davvero uscire dal M5s e, magari, approdare in un'altra formazione politica. La domanda viene girata a Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, intercettato dalle telecamere de L'aria che tira, il programma di La7 nella sua versione estiva ora condotto da Francesco Magnani. E Nobili la prende larga, premettendo: "Nel M5S litigano per due motivi molto semplici, non c'entra Kiev, non c'entra la guerra in Ucraina, non disturbiamo cose molto serie e molto gravi. Litigano per poltrone e soldi, soldi e poltrone. Nel 2023 devono fare le liste, il M5S è in dissoluzione, c'è la regola del secondo mandato, il caso dei soldi dei rimborsi, dei gruppi parlamentari... Questo èdi cui litigano Giuseppe Conte e Di ...

