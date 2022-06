Quattro persone sono state accoltellate durante una rissa nel Leccese

Leggi su agi

(Di lunedì 20 giugno 2022) AGI -rimaste ferite, di cui una in maniera grave,unascoppiata nella notte a Torre dell'Orso (Lecce) e finita a coltellate. Sul posto, intorno alle 2,dovuti intervenire i sanitari del 118 per soccorrere i feriti. Sul postogiunti anche i carabinieri di Lecce. Iferitistati trasportati in ospedale. Uno di loro è in codice rosso a causa della gravità delle lesioni riportate. I Carabinieri conducono le indagini.