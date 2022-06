Nuoto | Benedetta Pilato | “Ero già contenta per la finale | invece ho l’oro al collo Siamo una Nazionale fortissima!”

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 giugno 2022)vince in 1’05?93 ladei 100 rana femminili dei Mondiali 2022 dia Budapest precedendo di 0?05 la tedesca Anna Elendt. Giù dal podio in 1’06?07 Lilly King, che si ferma a 0?05 da Ruta Meilutyte. L’Italia è così al secondo posto del medagliere. Così l’azzurra al sito federale: “Era la mia primamondiale nei 100 rana e già erodi averla raggiunta. Aver vinto è davvero sorprendente. Prima della gara piangevo di gioia per Ceccon che mi ha fatto rivivere le sensazioni provate quando ho stabilito il record mondiale e adesso eccomi qua conal. Sono strae soddisfatta del mio lavoro e del mio percorso. Dall’argento di Gwangju sono cambiate moltissime cose“. Racconta la novella ...