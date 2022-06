Pubblicità

Gazzettino : Montebelluna. Ecco cosa ha fatto l'ex calciatore Aldo Serena -

Giovedì mattina l'ex attaccante di Juve, Milan e Inter, Aldo Serena , ha fermato un uomo, un 27enne marocchino, che stava sfasciando con un'asta di ferro la vetrina di un bar a, in ...Dopoci sono Cavaso, Pieve del Grappa e Arcade , mentre a Miane il sindaco Denny Buso ...allora l'invito a far andare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico, a preferire l'... Montebelluna. Ecco cosa ha fatto l'ex calciatore Aldo Serena MONTEBELLUNA (TREVISO) - Non ha avuto paura e ha fermato un uomo in strada. Giovedì mattina l'ex attaccante di Juve, Milan e Inter, Aldo Serena, ha fermato un uomo, un ...MONTEBELLUNA - Diverse pattuglie di Carabinieri della Compagnia di Montebelluna sono intervenute stamattina poco dopo le 10 a seguito delle segnalazioni di numerosi cittadini pervenute al 112.