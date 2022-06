Mick Jagger | dopo il Covid un video social | Ci vediamo a Milano con i Rolling Stones

Pubblicità

GazzettaDelSud : ?? #MickJagger, dopo il Covid un video social: 'Ci vediamo a #Milano con i #RollingStones'. @MickJagger… - AnsaLombardia : Mick Jagger dopo il covid, in video 'ci vediamo a Milano'. La band sui social, 'non vediamo l'ora di vedervi a San… - iconanews : Mick Jagger dopo il covid, in video 'ci vediamo a Milano' - Parrmirro : RT @MarcoGu40111598: @sancris_pino @Parrmirro @MickJagger Mick Jagger....lo lo ho servito nel mio ristorante a Chang mai Thailandia - RonaldoCahin : @MaSerafini Mick Jagger da politica latino americana -

, rimessosi dopo la positività al covid che ha costretto i Rolling Stones a saltare due date del tour (Amsterdam - riprogrammata al 7 luglio - e Berna - cancellata), in un videomessaggio ...Il cantanteè stato positivo alcuni giorni fa, e la settimana scorsa ha dovuto saltare le date già programma in Olanda e in Svizzera. Domani però, per il concerto di Milano, il cantante è ..."Ciao a tutti, grazie moltissime per i vostri messaggi affettuosi. Li ho molto apprezzati. Sono dispiaciuto per l'inconveniente degli show annullati, ma martedì saremo sul palco a Milano, ci vediamo l ...Rolling Stones a Milano. Ormai è tutto pronto per uno degli eventi musicali più attesi di questo 2022. Ci lasciamo dietro oltre due anni di concerti annullati ...