Martina alla piccola Elena "Andiamo nel campo a giocare". E lei si è fidata (Di lunedì 20 giugno 2022) I risultati dell'autopsia sul corpo della piccola Elena Del Pozzo hanno fatto emergere un quadro ancora più tremendo di quello ipotizzato. Attirata con l'inganno, uccisa con 11 coltellate e poi sepolta ancora viva e infilata dentro sacchi dell'immondizia. Così Elena Del Pozzo, a 5 anni, ha concluso la sua vita. Uccisa dalla folle ma lucida L'articolo proviene da Leggilo.org.

