LIVE Italia-Canada 7-7, Mondiali pallanuoto donne 2022 in DIRETTA: si decide tutto nell’ultimo quarto! (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.13 L’Italia non riesce ad arrivare al tiro. 5.05 Segna La Roche per il Canada con un bel tiro, Italia-Canada 7-7. 6.13 Ancora Banchelli para un tiro di Bakoc. 7.20 Sohi manda fuori dai pali il tiro. 7.55 Inizia l’ultimo quarto! 0.00 Finisce il terzo tempo, Italia-Canada 7-6. 0.36 Tiro sbagliato di Bianconi. 1.26 Ancora Banchelli salva la porta azzurra. 2.06 Goooooooooooool, Giustiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, rete da posizione defilata, Italia-Canada 7-6. 2.18 Rete del Canada che riesce a pareggiare, Italia-Canada 6-6. 3.00 Tiro di Valeria Palmieri che non riesce a segnare. 4.24 Conclusione fuori di ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.13 L’non riesce ad arrivare al tiro. 5.05 Segna La Roche per ilcon un bel tiro,7-7. 6.13 Ancora Banchelli para un tiro di Bakoc. 7.20 Sohi manda fuori dai pali il tiro. 7.55 Inizia l’ultimo0.00 Finisce il terzo tempo,7-6. 0.36 Tiro sbagliato di Bianconi. 1.26 Ancora Banchelli salva la porta azzurra. 2.06 Goooooooooooool, Giustiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, rete da posizione defilata,7-6. 2.18 Rete delche riesce a pareggiare,6-6. 3.00 Tiro di Valeria Palmieri che non riesce a segnare. 4.24 Conclusione fuori di ...

