L’amara ironia di De Gregori e Venditti | “Roma bellissima | nonostante il Pd e la Raggi…”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 20 giugno 2022) “Due sopravvissuti? Forse sì, anche; ma sopravvissuti bene…”, hanno commentato ieri Francesco Dee Antonello, all’indomani del meraviglioso concerto dello stadio Olimpico, davanti a 45mila persone. L’inizio di un tour che li porterà in giro per lo Stivale, dalla prossima tappa di Ferrara fino a Taormina, prima di tornare nella capitale, questa volta all’Auditorium, per poi chiudere il 5 ottobre con la seconda data (aggiunta last minute, dopo una serie interminabile di ‘sold out’) all’Arena di Verona. Il trionfo di Deall’Olimpico Ad applaudirli, dagli spalti dell’Olimpico, anche tanti volti noti fra i 45.000 spettatori che hanno fatto segnare il ‘sold-out’: il regista Paolo Sorrentino, gli attori Checco Zalone, Edoardo Leo, Marco Giallini, Sergio Rubini, l’attrice Virginia Raffaele, ...