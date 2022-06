“Giuseppe Donizetti. Il Pascià turco”: un libro racconta la vita del fratello del compositore (Di lunedì 20 giugno 2022) Bergamo. “Mio fratello turco”. Così Gaetano Donizetti, celebre compositore bergamasco, era solito chiamare Giuseppe, il fratello maggiore. Per gli abitanti di Costantinopoli, invece, era il Pascià bergamasco. Ed è così che ancora oggi viene ricordato. La sua vita è minuziosamente raccontata da Emre Araci, celebre direttore d’orchestra turco, nel libro “Giuseppe Donizetti. Il Pascià bergamasco”, la cui versione in lingua italiana è stata presentata sabato 18 giugno alla Sala Tremaglia del teatro Donizetti. Giuseppe Donizetti è stato un musicista, militare, migrante. È il meno noto, almeno in Italia, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 giugno 2022) Bergamo. “Mio”. Così Gaetano, celebrebergamasco, era solito chiamare, ilmaggiore. Per gli abitanti di Costantinopoli, invece, era ilbergamasco. Ed è così che ancora oggi viene ricordato. La suaè minuziosamenteta da Emre Araci, celebre direttore d’orchestra, nel. Ilbergamasco”, la cui versione in lingua italiana è stata presentata sabato 18 giugno alla Sala Tremaglia del teatroè stato un musicista, militare, migrante. È il meno noto, almeno in Italia, ...

