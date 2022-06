F1, Carlos Sainz ormai è come Chris Amon, è diventato un piazzatissimo. Quando arriverà questa agognata vittoria? (Di lunedì 20 giugno 2022) Nella giornata di ieri Carlos Sainz ha concluso il Gran Premio del Canada al 2° posto, giungendo in scia a Max Verstappen. Lo spagnolo sta assumendo i contorni del personaggio di culto, perché si è ormai iscritto al club dei “piazzatissimi”, avendo raggiunto quota 11 podi senza aver ancora vinto una gara! In F1 toccare la pietra miliare degli 11 piazzamenti tra seconda e terza posizione, senza però aver mai calcato il gradino più alto, significa da mezzo secolo assumere una dimensione particolare. Quella di Chris Amon, passato alla storia come il pilota più sfortunato di tutti i tempi. Il neozelandese, infatti, è salito 11 volte sul podio, giungendo secondo in 3 occasioni e terzo nelle altre 8. Successivamente c’è chi si è spinto oltre, ma la figura e il nome di Amon ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Nella giornata di ieriha concluso il Gran Premio del Canada al 2° posto, giungendo in scia a Max Verstappen. Lo spagnolo sta assumendo i contorni del personaggio di culto, perché si èiscritto al club dei “piazzatissimi”, avendo raggiunto quota 11 podi senza aver ancora vinto una gara! In F1 toccare la pietra miliare degli 11 piazzamenti tra seconda e terza posizione, senza però aver mai calcato il gradino più alto, significa da mezzo secolo assumere una dimensione particolare. Quella di, passato alla storiail pilota più sfortunato di tutti i tempi. Il neozelandese, infatti, è salito 11 volte sul podio, giungendo secondo in 3 occasioni e terzo nelle altre 8. Successivamente c’è chi si è spinto oltre, ma la figura e il nome di...

