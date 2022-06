Ecco chi è Viktoria: la più bella ragazza ucraina impegnata al fronte che ora gareggia per miss Universo (Di lunedì 20 giugno 2022) Viktoria Apanasenko è una modella ucraina piuttosto nota nel suo Paese. Ma con lo scoppio della guerra ha dato una virata alla sua vita: ha dismesso i tacchi e si è impegnata in prima linea nel ... Leggi su globalist (Di lunedì 20 giugno 2022)Apanasenko è una modellapiuttosto nota nel suo Paese. Ma con lo scoppio della guerra ha dato una virata alla sua vita: ha dismesso i tacchi e si èin prima linea nel ...

Pubblicità

fattoquotidiano : M5s, ecco chi sono i 14 componenti del Consiglio nazionale che discuterà il caso Di Maio e la linea politica sulle… - marattin : Per costruire una vera offerta politica liberal-democratica, occorre partire dal “cosa” (idea di società), poi il “… - Adnkronos : Elezione sindaco #Verona, la lettera del vescovo Zenti: 'Chi vota pensi a famiglia e dica no a #gender'. - pecolx : RT @Pinx67: Per chi non lo sapesse, ecco di cosa si vanta la #ronzulli. - MTheo97 : @furgeTX Ecco quel che probabilmente bloccava il rinnovo, lui vuole che l'area tecnica decida chi e come acquistare… -