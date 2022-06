E? giusto che i genitori mantengano un figlio che non studia ne? lavora? Scriveteci a iodonna.parliamone@rcs.it (Di lunedì 20 giugno 2022) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Il figlio che studia ha diritto di essere mantenuto. Ma se decide di non fare nulla mentre potrebbe lavorare addio paghetta: i genitori non hanno più alcun obbligo di assistenza. È la Corte di Cassazione a ristabilire i rapporti familiari dal punto di vista economico segnando anche i limiti di richiesta da parte dei ragazzi. E lo fa negando a una ventiduenne che aveva rifiutato un impiego offerto dal padre i 300 euro che le erano stati invece riconosciuti dopo la separazione dei genitori. Una cifra che continuerà invece a percepire suo fratello, almeno fino a quando non terminerà gli studi. Ma senza alcuna rivalutazione della cifra già stabilità. Tutto comincia nel 2018 quando la ragazza, figlia di genitori divorziati, ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 giugno 2022) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Ilcheha diritto di essere mantenuto. Ma se decide di non fare nulla mentre potrebbere addio paghetta: inon hanno più alcun obbligo di assistenza. È la Corte di Cassazione a ristabilire i rapporti familiari dal punto di vista economico segnando anche i limiti di richiesta da parte dei ragazzi. E lo fa negando a una ventiduenne che aveva rifiutato un impiego offerto dal padre i 300 euro che le erano stati invece riconosciuti dopo la separazione dei. Una cifra che continuerà invece a percepire suo fratello, almeno fino a quando non terminerà gli studi. Ma senza alcuna rivalutazione della cifra già stabilità. Tutto comincia nel 2018 quando la ragazza, figlia didivorziati, ...

Pubblicità

BarbascuraX : Finalmente ho beccato un servizio che invita a bere tanta acqua perché fa caldo. Stavo giusto per morire disidratato - alex_orlowski : Una volta tanto sarebbe giusto che lei passasse al gruppo misto , è stata FI a tradire gli elettori non lei… - caritas_milano : 'Senza un giusto #salario e un giusto #orariolavorativo, si creano nuove forme di #schiavitù, subite da persone ch… - vam237 : RT @Frank196018: Il Foglio ha scritto che Assange in Usa non rischia nulla perché è la patria del 'giusto processo'. Mi sono venuti in ment… - Scomodo2063 : @Deperismi @Rastamit Però è giusto che tu sappia che io disprezzo renzi come nessun altro. Sì, credo di odiarlo. -