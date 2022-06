Chi ha ucciso Ylenia Bonavera? Ex amica condannata a 18 anni (Di lunedì 20 giugno 2022) E’ giunta oggi la sentenza di condanna per l’omicidio di Ylenia Bonavera, 26enne messinese uccisa nel 2020. Il Tribunale di Catania ha condannato l’ex amica Daniela Agata Nicotra, accusata del delitto, a 18 anni di carcere. Il giudice ha disposto inoltre che Nicotra dovrà risarcire per 30mila euro la madre di Ylenia, Nunziatina Giorgio Piluso. Al padre della ragazza messinese andranno 20mila euro e per ogni fratello è stata disposta una provvisionale di 5mila euro. L’accusa tre mesi fa aveva chiesto una condanna a 20 anni di reclusione. Omicidio Ylenia Bonavera: condannata ex amica L’omicidio di Ylenia Bonavera avvenne nel dicembre 2020 al culmine di una lite avvenuta con Daniela ... Leggi su chihaucciso (Di lunedì 20 giugno 2022) E’ giunta oggi la sentenza di condanna per l’omicidio di, 26enne messinese uccisa nel 2020. Il Tribunale di Catania ha condannato l’exDaniela Agata Nicotra, accusata del delitto, a 18di carcere. Il giudice ha disposto inoltre che Nicotra dovrà risarcire per 30mila euro la madre di, Nunziatina Giorgio Piluso. Al padre della ragazza messinese andranno 20mila euro e per ogni fratello è stata disposta una provvisionale di 5mila euro. L’accusa tre mesi fa aveva chiesto una condanna a 20di reclusione. OmicidioexL’omicidio diavvenne nel dicembre 2020 al culmine di una lite avvenuta con Daniela ...

Pubblicità

enpaonlus : Addio Totò, lo storico cane di Terrasini è morto investito da un'auto: presentata denuncia. Chi sa parli! Portiamo… - Canio44536762 : RT @DanielaTartagl7: @gigi52335676 Sono donne viziate dalla vita! Se solo pensasse per mano di chi, fu ucciso il padre...assurdo! - infoitinterno : Mestre, travolto in bici a 25 anni: chi era l’operaio ucciso da un guidatore sotto l’effetto di droghe - steilbarellino : la risata di chi sa che sta scappando perché ha appena ucciso zhang - dieffe55 : Se ritieni anche tu che non sia giusto dover scontare 13 anni di carcere per aver ucciso chi stava minacciando il c… -