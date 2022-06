Benzina: esposto del Codacons alle procure toscane per l’escalation dei prezzi (Di lunedì 20 giugno 2022) FIRENZE - Secondo il Codacons, dovrà essere la magistratura, anche in Toscana, a valutare, ed eventualmente a intervenire, sull'escalation senza sosta dei listini dei carburanti. Il Codacons ha presentato un nuovo esposto alle procure della Repubblica di Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena e all'Antitrust chiedendo d'indagare sugli abnormi rincari dei prezzi di Benzina e gasolio alla pompa registrati nelle ultime settimane in regione e su possibili speculazioni in atto a danno di consumatori e imprese della Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 20 giugno 2022) FIRENZE - Secondo il, dovrà essere la magistratura, anche in Toscana, a valutare, ed eventualmente a intervenire, sull'escalation senza sosta dei listini dei carburanti. Ilha presentato un nuovodella Repubblica di Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena e all'Antitrust chiedendo d'indagare sugli abnormi rincari deidie gasolio alla pompa registrati nelle ultime settimane in regione e su possibili speculazioni in atto a danno di consumatori e imprese della Toscana L'articolo proviene da Firenze Post.

