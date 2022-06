Benevento | rinviato il consiglio comunale di domani

(Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Di concerto con il Sindaco Mastella, ho provveduto a rinviare a data da destinarsi la seduta del, prevista per, sulla proroga per la concessione del servizio idrico. Alla luce dell’invio di un secondo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, discordante rispetto al primo e arrivato solo in giornata odierna. Dopo le verifiche procedurali necessarie, che espleteremo con ragionevole rapidità, la Conferenza dei Capigruppo stabilirà una nuova data per la celebrazione del”. Così in una nota il presidente delRenato Parente L'articolo proviene da Anteprima24.it.

