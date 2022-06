Beef Baazar – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 20 giugno 2022)Viale Germanico, 136 – 000192Tel. 06/69402150 Sito Internet: www.bazaar.com Tipologia: carne Prezzi: antipasti 8/18€, primi 15/20€, griglia 7/45€ al kg Chiusura: Lunedì sera OFFERTA, lo si intuisce già dal nome, è un locale in cui la carne ha un ruolo principale, disponibile in diverse tipologie e cotta in vari modi. Così può capitare di assaggiare – lo confessiamo, per la prima volta – la tartare di zebra kenyota tagliata al coltello, con gel di mango e spuma di pecorino laziale affumicato con legno di melo, con la delicatissima carne equina ben accompagnata dalla dolcezza del frutto a contrastare la sapidità del ...