Arriva il vaccino "modificato" ma la sperimentazione è diventata un optional (Di lunedì 20 giugno 2022) Quello che sta accadendo nel mondo di Big Pharma ormai sfugge a qualsiasi radar che abbia seriamente a che fare con la medicina e la scienza. L'errore più grossolano che è stato commesso all'inizio della fase vaccinale e che reiteriamo in maniera acritica attiene alla sovrapposizione - incauta a dir poco - tra le cure e gli interessi delle multinazionali che hanno gestito il grande affare dei vaccini, con profitti inversamente proporzionali alle responsabilità da reazioni avverse. È di queste ore un'intervista rilasciata al Financial Times dal fondatore e amministratore delegato della BioNTech' s, Ugur Sahin. Il senso è che il tempo stringe, le varianti incombono, i vaccini finora usati non generano protezione, quindi bisogna accelerare con sieri appositamente modificati. Anche a costo di bypassare i dati clinici e correre spediti verso le autorizzazioni alla commercializzazione.

