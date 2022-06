Aldo Serena | l’ex attaccante in difesa | ferma un uomo che stava rompendo una vetrina “Non riesco a rimanere indifferente” – VIDEO

Pubblicità

, storico ex calciatore di Inter, Milan e Juventus, ma anche Torino, militante in Serie A negli anni '80 e '90, è tornato ad indossare per un giorno i panni da "stopper" , ma nella vita ...Sfidando le possibili e gravi conseguenzeferma un uomo che stava spaccando con una spranga la vetrina di un bar a Montebelluna A Montebelluna vanno in scena l'altruismo ed il coraggio di, con l'ex attaccante ferma un ...L'ex attaccante Aldo Serena ferma un uomo preda di un raptus di violenza: "Non riesco a restare indifferente, a me hanno insegnato a dare sempre aiuto" ...MONTEBELLUNA - A fermare l’uomo andato in escandescenza la scorsa settimana è stato nientemeno che Aldo Serena, l’ex calciatore di Inter, Milan e Juventus e oggi commentatore sportivo per le reti Medi ...