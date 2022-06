Zidane, no al Psg: aspetta la panchina della Francia (Di domenica 19 giugno 2022) Secondo quanto assicura l’emittente francese RMC Sport non c’è la panchina del PSG nel futuro di Zinédine Zidane, bensì quella della nazionale francese. L’ex numero 10 dei Blues non vuole interferire in alcun modo con il futuro di Didier Deschamps, ma sarebbe il più logico dei candidati per l’incarico nel caso l’attuale commissario tecnico decidesse di interrompere la sua esperienza con la nazionale dopo il Mondiale in Qatar. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Secondo quanto assicura l’emittente francese RMC Sport non c’è ladel PSG nel futuro di Zinédine, bensì quellanazionale francese. L’ex numero 10 dei Blues non vuole interferire in alcun modo con il futuro di Didier Deschamps, ma sarebbe il più logico dei candidati per l’incarico nel caso l’attuale commissario tecnico decidesse di interrompere la sua esperienza con la nazionale dopo il Mondiale in Qatar. SportFace.

