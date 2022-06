Verstappen vince in Canada davanti a Sainz, 5° Leclerc (Di domenica 19 giugno 2022) MONTREAL (Canada) (ITALPRESS) – Max Verstappen vince il Gran Premio del Canada di Formula 1. Il pilota della Red Bull – al 26esimo successo in carriera, il sesto stagionale su nove GP disputati – resiste agli attacchi della Ferrari di Carlos Sainz (che si prende il punto del giro veloce) e allunga nel Mondiale piloti, mentre completa il podio la Mercedes di Lewis Hamilton. Grande rimonta di Charles Leclerc, partito dalla penultima posizione dopo la sostituzione della power unit, e quinto al traguardo, alle spalle dell'altra Mercedes di George Russell. Seguono le Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso, le Alfa Romeo di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, chiude la top-10 l'Aston Martin di Lance Stroll. “Loro erano molto veloci ed era difficile – le parole al traguardo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) MONTREAL () (ITALPRESS) – Maxil Gran Premio deldi Formula 1. Il pilota della Red Bull – al 26esimo successo in carriera, il sesto stagionale su nove GP disputati – resiste agli attacchi della Ferrari di Carlos(che si prende il punto del giro veloce) e allunga nel Mondiale piloti, mentre completa il podio la Mercedes di Lewis Hamilton. Grande rimonta di Charles, partito dalla penultima posizione dopo la sostituzione della power unit, e quinto al traguardo, alle spalle dell'altra Mercedes di George Russell. Seguono le Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso, le Alfa Romeo di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, chiude la top-10 l'Aston Martin di Lance Stroll. “Loro erano molto veloci ed era difficile – le parole al traguardo di ...

