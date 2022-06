(Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Bandita la riproduzione di musica russa ine vietata l’importazione didaa, Bieloa e territori temporaneamente occupati. Sono queste due delle decisioni assunte oggi dalla Verkhovna Rada, che tornata a riunirsi dopo una pausa, ha approvato 15 leggi, tre risoluzioni e, in prima lettura, due proposte di legge. A illustrare il loro contenuto è su Telegram il deputato del partito ‘Servitore del popolo’, Pavlo Frolov. Diverse le norme approvate dal Parlamento per recidere i legami con laa. Tra questa, una che vieta la riproduzione di canzoni e clip musicali realizzati da artistie introduce regole per sostenere e sviluppare i ‘prodotti musicali nazionali’. Ad esempio, la legge aumenta al 40% la quota di canzoni e fino al 75% il volume ...

Ucraina, stop a libri russi (Adnkronos) – Bandita la riproduzione di musica russa in Ucraina e vietata l'importazione di libri da Russia, Bielorussia e territori temporaneamente occupati. Sono queste due delle decisioni assunte ...