Targhe alterne in Costiera amalfitana, 'no' degli operatori turistici (Di domenica 19 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La prima domenica con la circolazione a Targhe alterne in Costiera amalfitana è trascorsa senza grossi disagi ma anche con pochi controlli. Il provvedimento, adottato dall'Anas per provare a gestire la viabilità lungo la strada statale 163 amalfitana, è apparso ancora in fase di rodaggio. Secondo l'ordinanza oggi, dalle 10 alle 18, sarebbero potuti transitare solo i veicoli con Targhe pari (esclusi dal provvedimento i mezzi a due ruote). In tanti, però, non erano ancora a conoscenza delle nuove disposizioni che sono entrate in vigore lo scorso 15 giugno. Ancora da limare anche il sistema dei controlli che, in ogni caso, saranno effettuati a campione. Il provvedimento, tra l'altro, non piace agli operatori del settore ...

