“Non confinare l’Eucaristia in una dimensione profumata di incenso ma lontana dal quotidiano” (Di domenica 19 giugno 2022) Città del Vaticano – “Talvolta c’è il rischio di confinare l’Eucaristia in una dimensione vaga, lontana, magari luminosa e profumata di incenso, ma lontana dalle strettoie del quotidiano”. E’ il monito che arriva da Papa Francesco durante l’Angelus nella festa del Corpus Domini. Affacciato su una piazza San Pietro riempita da 20mila fedeli, il Pontefice spiega, a partire dal brano evangelico di questa domenica, ovvero il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, il senso della festa che in Italia si celebra oggi: “La nostra adorazione eucaristica trova la sua verifica quando ci prendiamo cura del prossimo, come fa Gesù: attorno a noi c’è fame di cibo, ma anche di compagnia, c’è fame di consolazione, di amicizia, di buonumore, c’è fame di ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 19 giugno 2022) Città del Vaticano – “Talvolta c’è il rischio diin unavaga,, magari luminosa edi, madalle strettoie del”. E’ il monito che arriva da Papa Francesco durante l’Angelus nella festa del Corpus Domini. Affacciato su una piazza San Pietro riempita da 20mila fedeli, il Pontefice spiega, a partire dal brano evangelico di questa domenica, ovvero il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, il senso della festa che in Italia si celebra oggi: “La nostra adorazione eucaristica trova la sua verifica quando ci prendiamo cura del prossimo, come fa Gesù: attorno a noi c’è fame di cibo, ma anche di compagnia, c’è fame di consolazione, di amicizia, di buonumore, c’è fame di ...

