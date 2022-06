Napoli, furgone investe tre persone: muore anziano (Di domenica 19 giugno 2022) "E` in carcere a Poggioreale il 29enne che ieri alla guida di un furgone ha investito tre pedoni tra i comuni di Volla, Cercola e Villaricca. Tra le persone investite ha perso la vita un 73enne. Alla famiglia della vittima vada la mia piena solidarietà". Così afferma in una nota Francesco Emilio Borrelli, consigliere della Regione Campania di Europa Verde."Bene fanno gli inquirenti a valutare in queste ore la possibilità di sottoporre il conducente del furgone al narcotest. Una vicenda raccapricciante, per la quale purtroppo siamo stati noi a lanciare l`allarme - spiega ancora Borrelli - Una tentata strage merita tutti gli approfondimenti del caso, non si sottovaluti nulla e si scandagli la vita di chi al volante del mezzo ha seminato morte e terrore. Nessun tipo di attenuante o pena irrisoria per chi non ha avuto riguardo per la vita ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 19 giugno 2022) "E` in carcere a Poggioreale il 29enne che ieri alla guida di unha investito tre pedoni tra i comuni di Volla, Cercola e Villaricca. Tra leinvestite ha perso la vita un 73enne. Alla famiglia della vittima vada la mia piena solidarietà". Così afferma in una nota Francesco Emilio Borrelli, consigliere della Regione Campania di Europa Verde."Bene fanno gli inquirenti a valutare in queste ore la possibilità di sottoporre il conducente delal narcotest. Una vicenda raccapricciante, per la quale purtroppo siamo stati noi a lanciare l`allarme - spiega ancora Borrelli - Una tentata strage merita tutti gli approfondimenti del caso, non si sottovaluti nulla e si scandagli la vita di chi al volante del mezzo ha seminato morte e terrore. Nessun tipo di attenuante o pena irrisoria per chi non ha avuto riguardo per la vita ...

