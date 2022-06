Napoli | c'è il sostituto di Ospina E per Meret

Pubblicità

SportdelSud : Il #Torino si prepara all'addio del proprio capitano #Belotti, mentre il ds #Vagnati sembra aver posato le proprie… - NapoliAddict : CorSera - Juve ha soldi Demiral per Koulibaly: ADL già studia sostituto #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | T… - Cucciolina96251 : RT @FTorrente01: Per la #Juventus, oltre a Simeone e Arnautovic si valuterebbe anche #Dzeko. Attenzione alla concorrenza del #Napoli, a cac… - ZonaBianconeri : RT @FTorrente01: Per la #Juventus, oltre a Simeone e Arnautovic si valuterebbe anche #Dzeko. Attenzione alla concorrenza del #Napoli, a cac… - FTorrente01 : Per la #Juventus, oltre a Simeone e Arnautovic si valuterebbe anche #Dzeko. Attenzione alla concorrenza del #Napoli… -

... già preso Vicario, riscattato dal Cagliari per la porta, pronto in canna ildel partente ...De Laurentiis sembra il cattivo della situazione, anche se qui di cattivo sembra esserci ...Calcio 2021 - 2022 Serie C Girone C Squadra Turris Calcio La finestra estiva di calciomercato non è ancora ufficialmente iniziata, ma le squadre stanno muovendo i primi passi per allestire organici ...Il Torino continua a lavorare per cercare il sostituto di Andrea Belotti. Non solo Joao Pedro, Piatek o Dovbyk, il club granata pensa anche all'azzurro Andrea Petagna: "Non bisogna neppure trascurare ...Quale sarà il futuro di Matteo Politano La sua permanenza a Napoli non è affatto certa e il pressing del Valencia di Gattuso è reale. Così l'esterno azzurro ha parlato della propria situazione ai mic ...