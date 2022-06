MotoGP su TV8, GP Germania 2022: orari domenica 19 giugno, programma in chiaro, diretta gara (Di domenica 19 giugno 2022) Il Motomondiale è prossimo a effettuare il proprio giro di boa. Oggi si disputerà infatti la decima delle venti gare in programma nel 2022, ovverosia il Gran Premio di Germania. Qualunque cosa accada, sarà una notizia, perché le ultime 11 gare di MotoGP disputate al Sachsenring sono tutte state vinte da un pilota spagnolo a bordo di una Honda! Dal 2010 al 2012 ha trionfato 3 volte Dani Pedrosa, mentre fra il 2013 e il 2021 si contano 8 affermazioni consecutive di Marc Marquez! Quest’ultimo però non sarà della partita nella giornata odierna, essendo in convalescenza dopo la complicata operazione all’omero a cui si è sottoposto due settimane fa. LA diretta LIVE DI WARM-UP E gara DEL GP DI GERMANAI DI MotoGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 Nella classe regina, il Mondiale sta ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Il Motomondiale è prossimo a effettuare il proprio giro di boa. Oggi si disputerà infatti la decima delle venti gare innel, ovverosia il Gran Premio di. Qualunque cosa accada, sarà una notizia, perché le ultime 11 gare didisputate al Sachsenring sono tutte state vinte da un pilota spagnolo a bordo di una Honda! Dal 2010 al 2012 ha trionfato 3 volte Dani Pedrosa, mentre fra il 2013 e il 2021 si contano 8 affermazioni consecutive di Marc Marquez! Quest’ultimo però non sarà della partita nella giornata odierna, essendo in convalescenza dopo la complicata operazione all’omero a cui si è sottoposto due settimane fa. LALIVE DI WARM-UP EDEL GP DI GERMANAI DIALLE 9.40 E ALLE 14.00 Nella classe regina, il Mondiale sta ...

Pubblicità

infoitsport : MotoGP oggi, orari TV GP Germania su TV8 e Sky: dove vederlo in diretta e streaming - zazoomblog : MotoGP su TV8 GP Germania 2022: orari programma in chiaro diretta gara - #MotoGP #Germania #2022: #orari - gponedotcom : Tornano in azione le due ruote in Germania: ecco tutta la programmazione del weekend in diretta sulla pay-tv satell… - Pall_Gonfiato : #MotoGP - Tutte le informazioni per seguire il Gran Premio di #Germania in #TV #GermanGP - corsedimoto : ORARI TV - Verso la domenica di gare, chi avrà la meglio al Sachsenring? Tutti gli orari TV e streaming, diretta su… -