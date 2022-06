Milan, Renato Sanches criptico sui social: 'Scegli cos'è giusto per la tua anima, non per il tuo ego' FOTO (Di domenica 19 giugno 2022) Milan e PSG si contendono Renato Sanches, intanto il centrocampista del Lille continua a seminare indizi sul proprio futuro. Il portoghese ha... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 giugno 2022)e PSG si contendono, intanto il centrocampista del Lille continua a seminare indizi sul proprio futuro. Il portoghese ha...

Pubblicità

DiMarzio : .@acmilan I Possibile inserimento del @PSG_inside nella corsa a Renato #Sanches: la situazione - AntoVitiello : Il Psg piomba su Renato #Sanches, il #Milan ha saputo dell'avanzata dei francesi. Un affare quasi chiuso che si com… - cmdotcom : #Calciomercato, tutta la verità sul caso #RenatoSanches: la comunicazione da Parigi, le cifre e quello che farà il… - BencivengaPierf : RT @pasqlaragione: “Il Psg si è interessato a Renato Sanches ma il Milan è avanti”, lo scrive Le Parisien. #SempreMilan - SICULOOO : Ora io non credo a indizi social etc, anzi fotte un cazzo, però secondo me oggi renato si è dimostrato freddo con c… -