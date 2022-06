Maxime Lopez spiazza i tifosi del Sassuolo | lo ha detto sul futuro!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 19 giugno 2022) L’ultima stagione delè stata una delle migliori della sua storia in Serie A, trascinato dai 32 gol del tridente tutto italiano (Berardi, Scamacca, Raspadori), rispettivamente al settimo posto come “miglior tridente d’Europa”. Ma dietro un grande attacco si cela quasi sempre un reparto di centrocampo che sia in grado di dettare i tempi di gioco, capirne le fasi, e soprattutto far arrivare la palla in maniera pulita e decisiva agli attaccanti.è sicuramente parte integrante della grandiosa stagione neroverde, quello che lascia stupiti sono le sue recenti dichiarazioni.“Asto molto bene ma mi chiedo se non sia giunto il momento di cambiare” – ha dichiarato a Le Provence, quotidiano marsigliese. “Molti ...