Massimo Bochicchio, muore in incidente sulla Salaria il broker delle truffe ai vip. Ipotesi manomissione (Di domenica 19 giugno 2022) Massimo Bochicchio, il broker romano delle truffe ai vip, è morto oggi in un incidente di moto sulla via Salaria. L'uomo avrebbe perso il controllo della moto su cui viaggiava, una... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 19 giugno 2022), ilromanoai vip, è morto oggi in undi motovia. L'uomo avrebbe perso il controllo della moto su cui viaggiava, una...

