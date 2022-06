Macron è senza maggioranza in Parlamento | un guaio

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 19 giugno 2022) Il presidente francese, Emmanuel, ha perso laassoluta all'Assemblea nazionale e rischia di non poter governare la Francia per i prossimi cinque anni, secondo le prime proiezione dei risultati del secondo turno delle elezioni legislative. Secondo le proiezioni dell'istituto Elabe, l'alleanza dei partiti centristi che sostengono, Ensemble, avrebbe ottenuto tra i 205 e i 235 seggi, ben al di sotto dei 289 necessari per avere laassoluta. La Nuova Unione Popolare ecologica e sociale (Nupes) di Jean-Luc Mélenchon avrebbe conquistato tra i 170 e i 190 seggi, consolidando la sua posizione di principale opposizione a. La sorpresa è il successo del Rassemblement national: il partito di Marine Le Pen avrebbe ottenuto tra i 75 e i 95 seggi, molto oltre le previsioni ...