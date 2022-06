(Di domenica 19 giugno 2022) Milano non era mai stata capitale dello sport. Della moda, dell’economia, dell’informazione. Ma mai aveva vinto nella stessa stagione gli scudetti del calcio e del basket. Il milanistaha firmato l’impresa con l’raddoppiando la festa in città. È il quarto scudetto dell’era Armani che negli anni pari (2014; 2016; 2018 e 2022) non sbaglia un colpo (nel 2020 il campionato fu sospeso). È probabilmente il più bello perché è un nuovo punto di partenza per puntate all’, un giardino doveha già colto i fiori migliori con Bologna e CSKA Mosca portandosi a casa quattro coppe. Insoltanto Bianchini e Recalcati avevano vinto scudetti con tre società diverse. Oggi nel club dei campionissimi dopo i successi con Treviso e Bologna c’è anche l’ex ragazzo che ...

Basket 2021 - 2022 Serie A SquadraMilano Da ieri c'è un record che accomuna i coach Valerio Bianchini, Carlo Recalcati edMessina. I tre allenatori fanno parte di un ristretto club, ovvero sono gli unici ad aver vinto ...L'Milano si aggiudica gara 6 della finale play - off e vince il campionato italiano di basket ... La formazione milanese guidata daMessina vince lo scudetto dopo tre anni dall'ultimo ... L'Olimpia di Ettore Messina è campione d'Italia. Ed è pronta per dare l'assalto all'Europa Milano torna a cucirsi uno scudetto sul petto, strappato alla Virtus Bologna. In un anno il coach ha ricostruito la squadra, ha commesso forse qualche errore di bulimia ma alla fine l’idea di portare ...Olimpia Milano campione d’Italia 2022. Il 29° titolo in assoluto, 4° dell’era Armani, arriva dopo una serie contro la Virtus Bologna che ha ricordato quella del 1984: per il ...