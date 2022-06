LIVE Moto2, GP Germania 2022 in DIRETTA: warm-up e gara, serve una prova di maturità per Celestino Vietti (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Cronaca FP3 – Cronaca qualifiche – Highlights qualifiche Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buona domenica e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio di Germania 2022 per la Moto2! Prove libere e qualifiche sono ormai discorsi archiviati, è tempo di warm-up e, soprattutto, di gara! La griglia di partenza è stata delineata, con Sam Lowes che partirà meritatamente (vista l’ottima prestazione in qualifica) dalla pole position, in compagnia di Albert Arenas (secondo) e Augusto Fernandez (terzo) in prima fila, ma occhio anche a Jake Dixon e Aron Canet dalla seconda fila. Tony Aroblino e Celestino Vietti, i migliori italiani nelle qualifiche, pur passando dal ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca FP3 – Cronaca qualifiche – Highlights qualifiche Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buona domenica e benvenuti allatestuale del Gran Premio diper la! Prove libere e qualifiche sono ormai discorsi archiviati, è tempo di-up e, soprattutto, di! La griglia di partenza è stata delineata, con Sam Lowes che partirà meritatamente (vista l’ottima prestazione in qualifica) dalla pole position, in compagnia di Albert Arenas (secondo) e Augusto Fernandez (terzo) in prima fila, ma occhio anche a Jake Dixon e Aron Canet dalla seconda fila. Tony Aroblino e, i migliori italiani nelle qualifiche, pur passando dal ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Moto2, GP Germania 2022 in DIRETTA: Sam Lowes in pole, bene Fernandez. Arbolino 7° e Vietti ottavo - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Germania 2022 in DIRETTA: tra poco al via le qualifiche - #Moto2 #Germania #DIRETTA: #qualifiche - infoitsport : LIVE Moto2, GP Germania 2022 in DIRETTA: ottimo ritmo di Salac, Dalla Porta 11°, escluso Vietti. Qualifiche dalle 1… - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Germania 2022 in DIRETTA: Salac sotto l’1:24 ma siamo a metà sessione - #Moto2 #Germania #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Germania 2022 in DIRETTA: FP3 e qualifiche Celestino Vietti punta alla prima fila - #Moto2 #Germania… -