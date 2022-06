“La guerra potrebbe durare anni”: l’appello di Stoltenberg a sostenere Kiev. Zelensky: non cederemo il sud (Di domenica 19 giugno 2022) Mentre il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, rinnova l’appello a sostenere Kiev, il leader ucraino Zelensky in visita ai soldati nelle città portuali di Miykolaiv e Odessa, esorta le sue truppe a tenere duro. «Non cederemo il sud del paese a nessuno. Riprenderemo tutto quello che è nostro. Il mare sarà ucraino e sicuro». È netta l’asserzione che anche questa mattina il capo di stato ucraino Volodymyr Zelensky, ha messo per iscritto sul sito della presidenza. Un messaggio che ha indirizzato al suo popolo e che Ukrinform ha rilanciato. Il presidente ucraino è appena tornato da una visita fatta ieri nel sud del Paese, sotto attacco dell’invasione russa. Lì, il leader di Kiev ha incontrato le truppe. «Il loro umore è fiducioso e non c’è ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 19 giugno 2022) Mentre il segretario generale della Nato, Jens, rinnova, il leader ucrainoin visita ai soldati nelle città portuali di Miykolaiv e Odessa, esorta le sue truppe a tenere duro. «Nonil sud del paese a nessuno. Riprenderemo tutto quello che è nostro. Il mare sarà ucraino e sicuro». È netta l’asserzione che anche questa mattina il capo di stato ucraino Volodymyr, ha messo per iscritto sul sito della presidenza. Un messaggio che ha indirizzato al suo popolo e che Ukrinform ha rilanciato. Il presidente ucraino è appena tornato da una visita fatta ieri nel sud del Paese, sotto attacco dell’invasione russa. Lì, il leader diha incontrato le truppe. «Il loro umore è fiducioso e non c’è ...

