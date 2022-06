La ginnasta azzurra Sofia Raffaeli è entrata nella storia 

(Di domenica 19 giugno 2022) AGI -scrive la storia. Laha conquistato a Tel Aviv in Israele il titolo europeo al cerchio e alla clavette e centrato l'argento alla palla.storia della ginnastica ritmica mai un'italiana aveva vinto un titolo europeo agli attrezzi:, 18 anni di Chiaravalle c'è riuscita in una sola mattinata.

