La carta igienica degli antichi Romani | In bagno ai tempi di Cesare (Di domenica 19 giugno 2022) Quando è nata la carta igienica? Secondo gli storici è stata utilizzata per la prima volta in Cina intorno al VI secolo d.C.. Prima di allora la carta era utilizzata solo come materiale da imballaggio e per imbottire cuscini. E in Europa? Be’, da noi si faceva senza. Grazie alla letteratura latina conosciamo molto sull’argomento… I poeti classici come Marziale, Catullo, Petronio e Apuleio ci hanno lasciato parecchi stralci di letteratura scatologica. Ma anche autori più seri, come Cicerone, Cesare e Seneca ci hanno tenuto a spiegarci come si procedeva dopo aver espletato un bisogno fisiologico in una latrina privata o pubblica. Dov’è nata la carta igienica? (Pixabay) – www.curiosauro.itLa carta igienica al tempo degli ... Leggi su curiosauro (Di domenica 19 giugno 2022) Quando è nata la? Secondo gli storici è stata utilizzata per la prima volta in Cina intorno al VI secolo d.C.. Prima di allora laera utilizzata solo come materiale da imballaggio e per imbottire cuscini. E in Europa? Be’, da noi si faceva senza. Grazie alla letteratura latina conosciamo molto sull’argomento… I poeti classici come Marziale, Catullo, Petronio e Apuleio ci hanno lasciato parecchi stralci di letteratura scatologica. Ma anche autori più seri, come Cicerone,e Seneca ci hanno tenuto a spiegarci come si procedeva dopo aver espletato un bisogno fisiologico in una latrina privata o pubblica. Dov’è nata la? (Pixabay) – www.curiosauro.itLaal tempo...

Pubblicità

JediPerLItalia : @MaCham91 sono d'accordo, manca la carta igienica - usato_di_sicuro : @consciou_sness @SaverioMascaro Ma si figuri. Solo un dubbio. Chi fornisce la carta igienica? ?????????????????? - Thy_76 : @vittoriobasso19 @marcopirla Alla juve fu preso per la CL, mica per il campionato. Poi oh a me di avere uno che ha… - RosagiamRosy : @DIRITTIxTUTTI @CottarelliCPI Non bastano neanche per la carta igienica di un mese in tutte le scuole italiane. I s… - vipp_mod : @AndreaQuadrati @QLexPipiens @LaBombetta76 torna a piangere in cameretta sulla carta igienica chiamata greenpass. M… -