Incidenti in montagna: tre interventi del Soccorso alpino, nessun ferito grave (Di domenica 19 giugno 2022) Oltre il Colle. Tre gli Incidenti in montagna nella giornata di domenica 19 giugno. Il primo è avvenuto a Oltre il Colle intorno alle 13.40: una ragazza di 19 anni è stata investita da una scarica di pietre che si sono staccate dalla partete rocciosa. La giovane ha riportato diverse ferite, fortunatamente non gravi, ed è stata raggiunta dagli uomini del Soccorso alpino che l’hanno trasportata dal luogo impervio in cui si trovava fino al punto in cui è atterrato l’eliSoccorso. La ragazza è stata trasportata all’ospedale in codice verde all’ospedale di Ponte San Pietro. Verso le 14, a Valbondione, un uomo di 66 anni è caduto su un sentiero. Subito si è attivato il Soccorso alpino e l’uomo è stato portato a valle e trasportato in ambulanza all’ospedale. Alle 14.45 nuovo ... Leggi su bergamonews (Di domenica 19 giugno 2022) Oltre il Colle. Tre gliinnella giornata di domenica 19 giugno. Il primo è avvenuto a Oltre il Colle intorno alle 13.40: una ragazza di 19 anni è stata investita da una scarica di pietre che si sono staccate dalla partete rocciosa. La giovane ha riportato diverse ferite, fortunatamente non gravi, ed è stata raggiunta dagli uomini delche l’hanno trasportata dal luogo impervio in cui si trovava fino al punto in cui è atterrato l’eli. La ragazza è stata trasportata all’ospedale in codice verde all’ospedale di Ponte San Pietro. Verso le 14, a Valbondione, un uomo di 66 anni è caduto su un sentiero. Subito si è attivato ile l’uomo è stato portato a valle e trasportato in ambulanza all’ospedale. Alle 14.45 nuovo ...

